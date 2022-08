Gdf: circa 250mila euro non dichiarati, 16 sanzioni a Olbia - Sardegna

Oltre 500 controlli transfrontalieri di valuta che hanno permesso di rinvenire circa 250 mila euro non dichiarati, pronti a transitare illecitamente attraverso l'aeroporto di Olbia. E' il primo bilancio della Guardia di Finanza di Sassari che ha intensificato l'attività di contrasto alla movimentazione transfrontaliera di denaro contante nello scalo "Costa Smeralda".

La Guardia di Finanza ribadisce che non esiste un limite al transito di denaro da e per l'estero ma rammenta la sussistenza dell'obbligo di dichiarazione all'Autorità doganale per chi entri o esca dal territorio nazionale trasportando denaro contante per un importo pari o superiore a 10.000 euro.

L'omissione di tale dichiarazione o la falsa dichiarazione di importi inferiori alla soglia.

Ad oggi sono 16 i soggetti segnalati ai quali sono state comminate sanzioni pecuniarie per circa 8.000 euro. I trasgressori, infatti, si avvalgono di norma dell'istituto dell'oblazione immediata che consente l'estinzione dell'illecito mediante pagamento in misura ridotta della sanzione.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna