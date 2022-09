(ANSA) - CAGLIARI, 14 SET - Ora anche Cagliari ha una Compagnia dei baschi verdi della Guardia di finanza. Il generale di divisione, Gioacchino Angeloni, comandante Regionale Sardegna delle Fiamme gialle, alla presenza di numerose autorità civili e militari ha scoperto la targa affissa al muro dello stabile di viale Diaz che ospita i Baschi Verdi cagliaritani, che decreta ufficialmente la riorganizzazione dal punto di vista operativo e la nascita della Compagnia.

I Baschi Verdi, fino ad ora incardinati all'interno del Secondo Nucleo Operativo Metropolitano, passano a costituire un reparto autonomo, che sarà guidato dal tenente Umberto Parente, al suo secondo incarico operativo dopo una strutturata esperienza di servizio in un Reparto del Nord Italia.

"L'obiettivo - fanno sapere dalle Fiamme gialle - è quello di accrescere ulteriormente, insieme alle altre forze di polizia, il senso di sicurezza percepita dalla cittadinanza nell'ambito dell'intera provincia cagliaritana: questo, attraverso l'espletamento dei diversi servizi di istituto, tra i quali, oltre al già citato mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, spiccano il controllo economico del territorio, il contrasto allo spaccio e alla diffusione di sostanze stupefacenti, la vigilanza presso obiettivi e punti sensibili e l'effettuazione di posti di controllo". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna

