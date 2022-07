Gazetinu, lunis 4 de trìulas de su 2022

Contributos pro chie còmporat o acontzat domos in bidda – Sa Regione at bogadu una filera de disponimentos pro chircare de firmare s’ispopulamentu de is biddigheddas de Sardigna. Su primu interventu pertocat sa còmpora o s’acontzu de primas domos in biddas cun populatzione fintzas a 3.000 abitantes. In totu ant postu 45 milliones de èuros. Sa Giunta regionale at apostivigadu is inditos pro sa partzidura de su dinari a is Comunes e pro pòdere gosare de is contributos chi non bolent torrados.

Su contributu ddu dant a chie tenet sa residèntzia anagràfica in una biddighedda de Sardigna o a chie tramudat sa residèntzia anagràfica a intro de 18 meses dae sa còmpora de sa domo o dae sa data de agabbu de is traballos, bastet chi sa bidda dae ue tramudat non siat cussa puru una biddighedda de Sardigna etotu.

“Su contributu – faghent a ischire dae sa Regione – si podet dare fintzas a chie tramudat sa residèntzia a una biddighedda sarda, mancari cando presentat sa domanda non bivat in unu comune sardu. A manera particulare, su contributu lompet a su 50 % de s’ispesa e, comente si siat, non at a propassare is 15.000 èuros pro ònnia nùcleu familiare (in ònnia famìllia nde podet gosare unu cumponente isceti) e nd’ant a pòdere gosare fintzas is chi prevident sa còmpora e s’acontzu paris (abarrat firma sa làcana de 15.000 èuros)”.

Sa Regione at fatu a ischire, in prus, chi “podet gosare de su contributu fintzas unu nùcleu familiare chi ancoras non s’est formadu (mancari siat formadu dae una persone isceti), fintzas si sa famìllia dae ue benit at giai gosadu de su pròpiu contributu pro un’àtera domo”.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.