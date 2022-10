Gatto ferito con una fucilata, orrore ad Assemini: l’animale è vivo per miracolo

Orrore ad Assemini per un gatto preso a fucilate. Il micio, soccorso da Filippo Serra, è stato portato subìto dal veterinario. Lì, grazie ad una lastra, è emersa l’amara verità: qualcuno gli ha sparato un colpo di fucile, ferendolo gravemente e, forse, condannandolo per sempre alla disabilità: “Abbiamo portato il gatto dal veterinario e gli ha fatto la lastra, il gatto è stato sparato. Significa che ad Assemini gira qualcuno indisturbato con l’arma in mano ed è libero di sparare a tutti gli animali che gli capitano sotto mano”, così Serra.

Le autorità sono già state avvisate, per quanto sarà difficile risalire all’autore del barbaro gesto.