Gattino investito a Quartu, aperta una raccolta fondi per le cure

“INVESTITO GATTINO DI 2 MESI, TRA L’ INDIFFERENZA DELLE MACCHINE.”

SI APRE RACCOLTA FONDI PER LE CURE.

Recupero dell’ ultimo minuto, micino claudicante sicuramente investito, nel ponte tra via Firenze e via Brigata Sassari a Quartu.

Il micino cercava di camminare tra le due corsie, ma si trascinava le zampine posteriori e le macchine sfrecciavano evitandolo senza prestargli soccorso.

È stato recuperato, attualmente è al sicuro ma necessita di essere visitato, servono aiuti per coprire le spese mediche e per le pappe kitten.

Per donazione Postepay Evolution intestato a Silvia Curti

IT82L3608105138209809610288

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram