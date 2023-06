Gatti, Quartu capofila nella sterilizzazione: "Cure anche a quelli delle colonie e di proprietà"

Quartu diventa tra le città capofila per la sterilizzazione dei gatti. Ci sono 10mila euro, messi a correre dalla Giunta Milia, per intervenire su una novantina di mici che saranno presi dall’associazione Effetto Palla Odv per essere sia sterilizzati sia, successivamente, monitorati. Non solo gatti randagi, ma anche quelli che vivono in colonie, censite e non censite, o che sono di proprietà. “L’obbiettivo è chiaro”, spiega il vicesindaco Tore Sanna, “vogliamo combattere la piaga del randagismo che non risparmia nemmeno i mici e dare un supporto concreto a tutti quei cittadini che, spontaneamente e volontariamente, accudiscono le colonie feline. Non tutte sono censite e si trovano nei registri dell’Asl”. Un altro obbiettivo è di ottenere una tracciatura quanto più affidabile. Dai vertici dell’organizzazione di volontariato Effetto Palla ricordano che “lo scopo del progetto è quello di contrastare il randagismo limitando le nascite attraverso le sterilizzazioni che, oltre ad essere l’unico strumento efficace che permette di combattere il randagismo e contenere la crescita della popolazione felina sul territorio, comporta anche una serie di vantaggi. Protegge dal propagarsi di gravi patologie infettive tra felini, alcune anche trasmissibili all’uomo, riduce rischio infezioni e malattie che potrebbero trasmettersi con l’accoppiamento, riduce i problemi di convivenza tra colonie feline, riduce l’impatto ambientale della presenza della colonia sull’ambiente e del prelievo venatorio dei gatti liberi sulle piccole specie avicole e piccoli rettili”.

Il primo stanziamento è di diecimila euro e sarà utilizzato in tempi rapidi: “Il progetto partirà a brevissimo e, se servirà, cercheremo di trovare ulteriori fondi. Ed entro l’anno”, avvisa Sanna, “contiamo di aprire la prima oasi felina comunale”.