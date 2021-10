“Gastroscopie vietate e 8 mesi per una cura oncologica, in Sardegna sanità da terzo mondo”

“Sanità in ginocchio ed esami negati, situazione da terzo mondo”. Succede in Sardegna, e la denuncia arriva dal responsabile dell’Usb sanità Gianfranco Angioni. Che mette in fila tutta una serie di criticità: “Come se non bastassero le interminabili chiamate fatte a vuoto al Cup regionale, dopo giorni di vani tentativi finalmente si riesce a parlare con un operatore ma la risposta è scioccante: non è possibile prenotare una gastroscopia, non ci sono posti disponibili in tutta la Sardegna”. Alternative? Non ce ne sono. E anche chi è già malato è costretto a vivere un’odissea. Nel mirino finiscono le lunghe attese per i malati di tumore: “Per iniziare un ciclo di radioterapia i pazienti oncologici devono aspettare anche otto mesi prima di iniziare la cura, se riesce a questo punto ad arrivare vivo”, prosegue Angioni.





“Non è tollerabile che esami e terapie salvavita vengano negati. Oggi non è possibile neanche prenotare una prima visita diabetologica. L’ assessore predisponga immediatamente un indagine per comprendere come mai non si possano prenotare esami specialistici così importanti. È doveroso per chi è preposto a gestire la sanità isolana toccare con mano le gravi difficoltà quotidiane cui va incontro la popolazione sarda”. Situazioni da terzo mondo dovute, per il sindacalista, al caos scaturito dalla pandemia: “Distratti dal Covid dai vaccini e dal green pass, le persone continuano a non essere curate, questo è assurdo e non più accettabile”.