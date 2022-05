Oristano

La manifestazione si terrà giovedì mattina

Un sit-in di pescatori in arrivo da tutto l’Oristanese davanti alla sede della Provincia, in via Enrico Carboni, per protestare contro il caro carburante. La manifestazione statica, promossa da un comitato spontaneo che riunisce circa 120 proprietari di imbarcazioni e 300 pescatori, è in programma giovedì prossimo, 12 maggio, dalle 9 alle 12.30, a Oristano. Per motivi di ordine pubblico potranno partecipare al sit-in sino a 200 persone.

Hanno aderito al comitato spontaneo pescatori provenienti dalle marine di Oristano, Santa Giusta, San Vero Milis, Riola Sardo, Nurachi, Cabras, Marceddì e Terralba, Marrubiu e persino Arbus. I referenti del comitato sono Gianluca Atzori, Erik Sechi e Alessandro Piscedda.

“La guerra in Ucraina ha fatto schizzare il prezzo del gasolio”, ha detto Atzori, “vogliamo garantire una giusta retribuzione ai nostri pescatori, ma con le spese sempre più elevate non è semplice. Oggi i costi sono troppo alti rispetto ai guadagni”.

Dal Sinis in giù i pescatori fanno rifornimento al porto di Santa Giusta o al porto turistico di Oristano dal distributore Polo Termica, dove è garantito il carburante a prezzo agevolato, senza accise e Iva. Il gasolio alla pompa al momento viene venduto sopra 1,20 euro al litro, un costo ritenuto eccessivo dai pescatori.

“Dai primi di marzo il costo di tutti i prodotti petroliferi è notevolmente aumentato”, ha spiegato la rappresentante di Polo Termica, Anna Pomogranato, “per il settore della pesca i prezzi di vendita sono allineati con quelli di acquisto. Abbiamo inoltre verificato che a Santa Giusta e Torre Grande il gasolio viene venduto a un prezzo al litro più basso rispetto ad altri distributori presenti nella costa occidentale sarda. Non siamo noi a fare il prezzo, ma il mercato”.

Per l’acquisto del carburante la stessa Polo Termica fa riferimento a Ivi Petrolifera. E proprio a quest’ultima società i pescatori hanno chiesto un incontro, programmato per domattina.

“Alle istituzioni”, ha aggiunto il referente del comitato dei pescatori, Gianluca Atzori, “chiediamo di poter consultare sul sito del Ministero dello Sviluppo economico i prezzi aggiornati della benzina e del gasolio per il settore della pesca in tutta Italia. Chiediamo maggiore trasparenza”.

Tra le richieste avanzate anche quella che venga realizzata una pompa di benzina a prezzo agevolato al porto turistico di Torre Grande, dove è presente soltanto la pompa di gasolio per i pescatori, mentre per i diportisti ci sono entrambi i carburanti.

“Non vogliamo scontrarci con Polo Termica”, ha concluso Atzori, “siamo però convinti che si debba cercare di favorire la concorrenza, così da calmierare i prezzi”.

Lunedì, 9 maggio 2022

