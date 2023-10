Garage d'oro a Cagliari, in centro serve un mutuo: in periferia possono bastare "solo" 5mila euro

In una città con tanta fame di parcheggi, trovare un garage per sempre non è un’impresa se si è più che benestanti. A Cagliari centro c’è chi chiede anche 50mila euro per due stalli coperti in viale Merello, mentre a Pirri si arriva anche a una richiesta di centomila per euro per ampi stalli per 210 metri quadri dove, parola del venditore, possono starci anche otto o nove automobili. Le cifre ballano tra i 15mila e i cinquantamila euro, ma tanti puntano all’ affitto, come capita per esempio nella zona di via Rossini, tra la centralissima via San Benedetto e il Largo Gennari. Un tot mensile sicuro e la possibilità di rientrare in possesso del garage in qualunque momento. In periferia c’è chi propone, nel rione di Sant’Avendrace, un posto auto a ottocento euro. Poco? Pochissimo, e infatti si tratta di uno stallo di due metri quadri per una moto.

E sul portale dei fallimenti di Cagliari, da ieri, è spuntata una vendita particolare: una ditta in fallimento ha messo in vendita ventisei posti auto, tra San Michele e zone limitrofe. Per averli, però, bisogna fare i conti con degli abusi edilizi. Si tratta di difformità rispetto ai progetti autorizzati, tutte sanabili presentando una pratica in Comune entro 90 giorni.