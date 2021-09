Genova-Porto Torres, vince Tirrenia. E’ ancora Tirrenia-Compagnia Italiana ad aggiudicarsi il bando della tratta fra Genova e Porto Torres rotta che verrà esercitata 365 giorni all’anno in entrambe le direzioni, con ulteriori partenze in diurna nel periodo estivo.

La concessione relativa all’affidamento della tratta fra Genova e Porto Torres nel periodo invernale, dal primo ottobre al 31 maggio, per cinque anni fra il 2021 e il 2026 “assicura i migliori standard di servizio e si somma allo straordinario impegno di Tirrenia-CIN e in generale del Gruppo Onorato Armatori, integrandosi in un network di altre linee assicurate come vero servizio pubblico per la Sardegna. Per merci e passeggeri: Livorno-Olbia (365 giorni all’anno garantiti da Moby), Civitavecchia-Olbia, Santa Teresa di Gallura-Bonifacio fra Sardegna e Corsica, coperta da Moby, e le linee dedicate alle sole merci: Genova-Olbia-Cagliari; Livorno-Olbia-Cagliari e Napoli-Cagliari che solo Tirrenia-CIN esercita senza alcun tipo di sovvenzione”, si legge in un nota della compagnia.

