Gara di solidarietà per Mara, giovane sarda in coma in Australia: “Riportiamola a casa”

È bloccata in un letto dell’ospedale di Melbourne, in Australia, in un coma non tanto profondo, tanto che mamma Donatella Lobina spiega che si tratta più di un “semi coma”. Mara Farci, 30enne sarda di Fluminimaggiore, insieme anche a papà Paolo sta combattendo una battaglia molto importante per il suo futuro. È stata aperta una raccolta fondi, l’obbiettivo minimo sono ventimila euro per poterla riportare in Sardegna: “Abbiamo già chiesto ai medici del Brotzu, lì potrebbero curarla e Mara potrebbe migliorare, riuscendo a superare alcuni problemi legati al suo stato comatoso. Ogni tanto apre gli occhi ma non parla e non riesce a riconoscerci

I dottori ci hanno dato il permesso di trasportarla in aereo, attualmente è attaccata al nutrimento tramite un sondino”, spiega Donatella. “La raccolta fondi sta già andando molto bene, grazie a chi potrà ancora aiutarci”. L’onda di solidarietà è già molto grossa, fortunatamente.