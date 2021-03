Gara ciclistica, nonostante il covid: uno sprint di polemiche

Sotto accusa anche le amministrazione comunali di Cabras e Oristano

Sta suscitando forti polemiche la manifestazione ciclistica svoltasi oggi a Cabras, il “Gran Premio dei Giganti di Mont’e Prama”. La pubblicazione sui social del Comune dell’immagine della partenza, che ritrae i ciclisti uno attaccato all’altro e molti senza mascherina, è stata accompagnata da critiche severe. Nel mirino anche l’amministrazione comunale di Cabras e il sindaco Andrea Abis per l’autorizzazione concessa all’evento nonostante l’emergenza coronavirus.

C’è chi ha manifestato forte preoccupazione, chi ha evidenziato il netto contrasto dell’iniziativa con i continui appelli al distanziamento sociale e chi non ha perso l’occasione per ricordare il no a suo tempo espresso, che aveva bloccato la corsa degli scalzi, la processione in onore di San Salvatore.

La vicenda ha avuto eco anche a Oristano. Il Comune ha sostenuto l’iniziativa e il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Efisio Sanna, che è anche presidente della Commissione sanità, se ne duole e chiede conto: “In tempo di pandemia non ci si può permettere certe mondanità”, ha scritto Efisio Sanna. “E poi”, ha aggiunto Sanna, “per il pericolo del contagio covid, si rinuncia a manifestare a Cagliari…. il diritto costituzionale alla salute e un adeguato sistema di cure. C’è qualcosa che non funziona”, ha concluso il presidente della Commissione.

Il “Gran Premio dei Giganti di Mont’e Prama”, gara ciclistica regionale su strada categoria Master tutti, è stata organizzata dal Gruppo sportivo Amatori Oristano A.S.D. E’ stato tracciato un percorso di 77 chilometri pianeggianti con partenza da Cabras per il villaggio di San Salvatore di Sinis e poi per gli altri paesi dell’Unione dei Comuni Penisola del Sinis – Terra dei Giganti, Riola Sardo, Baratili San Pietro e San Vero Milis, ai quali si sono aggiunti Zeddiani e la borgata marina di Torre Grande. Gli iscritti erano 160 e ieri, alla vigilia, si è specificato che erano “tutti muniti di autocertificazione”.

segue

L'articolo Gara ciclistica, nonostante il covid: uno sprint di polemiche sembra essere il primo su LinkOristano.it.