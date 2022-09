Salgono a quattro le pizzerie in Sardegna premiate con "tre spicchi" dalla guida Pizzerie d'Italia di Gambero Rosso. Framento di Cagliari si posiziona ancora una volta al primo posto e conferma i 92 punti, tiene la posizione Re | Mi di Sassari con 91 e Pizzeria Bosco di Tempio Pausania con 90. Si tratta di tre riconferme e una novità con Maiori di Palazzo Doglio che ottiene 90 punti. "Due spicchi" sono andati a 12 pizzerie: Refettorio di Alghero; Grains, Levante, Impasto, Pbread, Sa Scolla di Cagliari; Poppy' s di Carbonia; Pomata Bistrot di Carloforte; S' Arzola di Orotelli; Ibiscus di Quartu Sant' Elena; Ada di San Sperate; Rubiu Brew Pub di Sant' Antioco.

Uno spicchio lo ha conquistato ancora una volta Sa Prentza di Seneghe. Tra le Regioni la Campania è al vertice con 23 locali premiati, seguita dalla Toscana con 16, Lazio con 13; Lombardia con 8; Piemonte e Veneto con 7; Sicilia con 6; Sardegna con 4; Abruzzo e Emilia - Romagna con 3; Liguria, Basilicata, Marche, Puglia, Trentino Alto-Adige e Umbria con 1.



Fonte: Ansa Sardegna

