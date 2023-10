Gamberi, calamari e maialetto senza etichetta accanto alla polvere: 320 chili di cibo sequestrati in un ristorante sardo

Trecentoventi chili di pesce e carne sono stati sequestrati dagli uomini del Nas in un ristorante sulla costa del Nuorese. Gamberi, calamari, tranci di tonno, maialetto precotto e congelato: tutti cibi senza etichetta, conservati nelle celle frigorifere e privi anche delle indicazioni sulla loro tracciabilità. Non solo: nello stesso locale i militari hanno trovato numerose tracce di sporco, proprio dentro la cucina, oltre a scarti di lavorazione lasciati per terra. Inoltre, il locale utilizzato come magazzino di cibi e bevande non era mai stato segnalato.

Risultato? Tanto cibo finito sotto chiave e multa di 5500 euro al proprietario del ristorante, già segnalato alla Asl.