Galtellì, Ilenia Perra e Vincenzo Pisanu vincitori del premio letterario "Canne al Vento"

Si è svolta ieri la cerimonia di premiazione della quinta edizione dell’unico premio letterario di Sardegna a diffusione internazionale, il quale prevede la partecipazione a livello mondiale di racconti ispirati al celebre romanzo “Canne al vento” del premio Nobel Grazia Deledda. Dopo un lungo e attento lavoro di lettura e selezione, la giuria ha premiato Ilenia Perra con il racconto in italiano “Io sono Efix” e Vincenzo Pisanu con “Giovanna de sa contonera” per la sezione in lingua sarda. Tante le storie pervenute che hanno esposto visioni e luoghi romanzati ispirati a una Sardegna ancestrale, misteriosa e accattivante ma che dona quella nota positiva e confortevole, ammaliante e travolgente che poco abbina con lo scorrere veloce del tempo. Ilenia Perra, “biologa, sarta, coltiva la terra e anche scrittrice, ha una camicia realizzata da lei con una scritta di Grazia Deledda ricamata” ha commentato la giuria. Vincenzo Pisanu, quasi ottantanni, originario di Uras ma residente ad Assemini “non è nuovo, ha partecipato a tanti concorsi e premi”: visibilmente emozionati, hanno raccolto gli applausi del pubblico e le congratulazioni da parte di professionisti e giurati. Presenti, tra gli altri, all’evento, presentato da Simonetta Selloni, i sindaci di Galtellì Franco Solinas e di Nuoro Andrea Soddu, il presidente di giuria Neria De Giovanni.