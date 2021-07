Gallus lascia anche il gruppo dell’Udc: “Denigrata la mia persona”

Cagliari

Il consigliere regionale oristanese abbandona e accusa

Il consigliere regionale oristanese Domenico Gallus, presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale, lascia il gruppo dell’Udc, al quale aveva aderito a inizio legislatura, dopo un passaggio nel Misto seguito alla rottura con Sardegna Venti20, la lista promossa da Stefano Tunis, con cui il sindaco di Paulilatino era stato rieletto, per la quarta volta nell’Assemblea sarda.

“Non posso continuare a far parte di un gruppo in cui manifestamente e continuamente viene delegittimato il mio operato politico e denigrata la mia persona”, spiega Gallus in una nota, “al solo scopo di alterare l’atteggiamento di lealtà e correttezza che ho sempre tenuto nella conduzione dei lavori della Commissione che presiedo e in Aula verso gli alleati di governo e il Presidente”.

“Essendo venute a meno le ragioni che a suo tempo mi portarono ad aderire al gruppo dell’Udc in Consiglio Regionale, ho deciso di riprendere la mia autonomia politica e lasciarlo”, annuncia il presidente della Sesta commissione. “Alla base di tale scelta ci sono motivazioni scaturite da atteggiamenti e comportamenti che travalicano qualsiasi militanza politica e che, reiteratamente posti in essere nei miei confronti sia in pubblico che in privato, mi hanno portato a maturare questa sofferta decisione”.

“Giunti a questo punto le nostre strade si dividono e, con chi mi ha sempre sostenuto, deciderò quali scelte politiche assumere per il futuro al fine di rafforzare la mia azione politica a sostegno della maggioranza”, prospetta Gallus. Con la sua uscita scende a sei il numero dei consiglieri del gruppo ‘Udc-Cambiamo!’di cui fa parte il decano del Consiglio regionale, il potente leader dell’Udc, Giorgio Oppi, fra gli attori di una ‘campagna acquisti’ che dall’inizio della legislatura ha incluso, tra gli altri, l’ex azzurro Antonello Peru, il più votato alle elezioni regionali del 2019. (AGI)

Giovedì, 8 luglio 2021