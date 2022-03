Scano di Montiferro

Non rientra per ora l’allarme nell’azienda avicola

Un nuovo acquisto di sacchi di mangime in emergenza, per far fronte al mancato arrivo del carico di becchime dalla Penisiola, per lo sciopero degli autotrasportatori, nell’ambito della vertenza contro il caro – carburanti . È la soluzione tampone adottata dall’azienda Avicola Montiferru, di Scano di Montiferro, ancora in crisi e con i silos vuoti.

“Ci siamo arrangiati comprando ancora i sacchi”, fanno sapere i titolari, “ma abbiamo autonomia fino a lunedì, giornata nella quale ci hanno detto che dovrebbe partire il carico”.

“Una volta in Sardegna ci è stato assicurato che raggiungerà tranquillamente la nostra azienda, senza blocchi”, continuano i titolari aziendali, sollevando preoccupazione per la maggiorazione dei prezzi: “Il mangime sembra essere passato da 42,20 a 57 euro, una bella differenza”.

L’azienda – che alleva 5000 galline – da giorni si trova in difficoltà, con grosse carenze di cibo per le galline ovaiole. Ieri l’allarme: se non mangiano “vanno in muta ed è necessario aspettare un mese prima che riprendano a produrre”.

Una situazione che danneggerebbe gravemente l’azienda che ha una produzione di 4000 uova giornaliere. Non solo. Il perdurare di una simile situazione potrebbe causare la morte delle galline. Un’eventualità che ieri ha destato grande preoccupazione e richiamato l’attenzione della pubblica opinione sulla vicenda.

Venerdì, 18 marzo 2022