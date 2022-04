Berlino

Dal carciofo spinoso, alla vernaccia e olio extra vergine d’oliva. Le eccellenze locali in vetrina alla Fruit Logistica

Si è conclusa positivamente la partecipazione del Gal Sinis della OP Sa Marigosa alla fiera dell’ortofrutta più importante in Europa, la Fruit Logistica di Berlino, tenutasi dal 5 al 7 aprile. Un appuntamento di caratura internazionale oltre che un importante vetrina per il Gal Sinis.

“Questo appuntamento ha dato visibilità al nostro territorio, alle sue identità locali, alle imprese e ai propri prodotti”, ha affermato il presidente del Gal Sinis, Alessandro Murana. “E’ stata una grande opportunità, che ci ha visti protagonisti anche in un convegno dedicato alle filiere, che ci ha consentito di far conoscere le nostre eccellenze, rappresentate dal carciofo spinoso, ma anche dalla vernaccia, dell’olio di oliva extra vergine di Sardegna e dal grano, di cui il GAL Sinis ha di recente pubblicato i bandi per finanziare le filiere corte e contribuire, quindi, alla loro valorizzazione”.

Soddisfatto anche il direttore del Gal, Cristiano Deiana che dichiara: “È per noi motivo di orgoglio che un’azienda come Sa Marigosa, tra le principali realtà produttive del nostro territorio, abbia preso parte insieme a noi ad una fiera così importante come la Fruit Logistica”.

“Il nostro obiettivo”, sostiene sempre Deiana, “oltre a quello di supportare le imprese locali, è anche quello di fare rete con le stesse per promuovere e valorizzare tutto il territorio del Gal Sinis, perseguendo la nostra strategia prevista dalla “Azione di Sistema”.

Eventi come questi contribuiscono poi ad affermare ancora di più i prodotti locali e facendoli conoscere al di fuori dei confini territoriali e nazionali.

“Per noi la Fruit Logistica rappresenta un’occasione per rendere sempre più riconoscibili i prodotti sardi”, aggiunge Paolo Mele della OP Sa Marigosa, “specialmente le eccellenze del territorio del Sinis, oltre che per sviluppare e consolidare accordi commerciali e confrontarci con altri mercati e poter essere sempre protagonisti”.

“Siamo orgogliosi di aver potuto rappresentare il nostro territorio nello stand del Gal Sinis”, conclude Mele, “che ringraziamo per questa importante opportunità che ci ha visti protagonisti, legando l’immagine dei Giganti di Mont’e Prama, identità mirabile del Sinis, alla nostra Azienda e alle nostre produzioni, ormai riconosciute ed apprezzate per qualità ed unicità, come il Carciofo Spinoso di Sardegna e il rinomato Melone del Sinis”.