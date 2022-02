Il pastore sardo, “che si lava ogni 5 anni”, esce di scena e l’aria è di nuovo respirabile. La “gag” andata in onda nel corso della trasmissione di Mediaset “Paperissima Sprint” ha fatto infuriare migliaia di sardi. Tra i protagonisti del video c’è anche Davide Urgu, comico oristanese, che ha commentato l’accaduto su Facebook. “Apro una parentesi rivolgendomi a chi sta dimostrando dissenso riguardo la scenetta andata in onda ieri sera su Paperissima sprint”, ha scritto il comico sardo, “sono dispiaciuto se qualcuno pensa abbia mancato di rispetto a una categoria o a un Popolo, ho sempre appoggiato e difeso la battaglia dei pastori sia in tempi non sospetti su Striscia la notizia e con i tenorenis 3 anni fa a Bitti, ma guarda caso nessuno mi ha cagato. Sono un Padre di famiglia che ogni giorno cerca di fare del proprio meglio per andare avanti in maniera umile e dignitosa senza pestare i piedi a nessuno. E’ giusto che ci sia chi manifesta dissenso o consenso, non ho offeso nessuno e di questo ne sono convinto, al contrario di qualcuno che scrive commenti che rasentano il bullismo mediatico”.

L'articolo Gag sui “pastori sardi che puzzano”, Davide Urgu: “Dispiaciuto, ma non ho offeso nessuno” proviene da Casteddu On line.