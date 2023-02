Gabriella Massidda è il nuovo segretario generale della Regione

Cagliari

Gli auguri e il commento di Emanuele Cera (FI)

Nomina a segretario generale della Regione per Gabriella Massidda, già direttrice dell’assessorato regionale ai Trasporti. Dopo un passo indietro del presidente Christian Solinas sulla nomina dell’ex senatore di Italia Viva (ed ex segretario del PD sardo) Giuseppe Luigi Cucca, a causa delle polemiche e i malumori nella stessa maggioranza, Massidda era stata indicata tra i candidati più papabili per la carica.

Applaude la scelta il consigliere regionale di Forza Italia Emanuele Cera: “Non poteva essere fatta scelta migliore in questo difficile momento. La dottoressa Massidda è garanzia di grande competenza, indiscusse capacità professionali e di mediazione, oltre che essere ‘spoglia’ da qualsiasi riferimento politico di parte. Spero, e ne sono certo, che possa imprimere quel necessario impulso e sostegno all’azione amministrativa della Giunta e del presidente e possa diventare un valido interlocutore e un riferimento certo per tutti i livelli istituzionali regionali. Auguri di buon lavoro”.

L’incarico di segretario generale era vacante dallo scorso autunno. Ultimo a ricoprire la carica il magistrato del Tar in pensione Francesco Scano.

Sabato, 25 febbraio 2023