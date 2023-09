Gabriele Pianu ancora una volta campione italiano nei 5.000 metri

Cles

L’atleta non vedente protagonista a Cles

Il corridore non vedente Gabriele Pianu, 65 anni, è di nuovo campione italiano nei 5.000 metri su pista, nella categoria Am BM + Dis Fis M. Nei giorni scorsi ha partecipato al 25° Campionato nazionale di atletica leggera del Csi, a Cles, in provincia di Trento.

Ad accompagnarlo è stato la guida Claudio Figus, presidente della società San Paolo Sini.

Originario di Baressa, Pianu da tempo risiede nella vicina Masullas.

L’atleta, socio dell’Unione italiana ciechi di Oristano e tesserato con la società sportiva Runners Oristano, ha alle spalle quattro maratone: la più prestigiosa a New York, poi due volte a Roma e una a Firenze.

Pianu aveva già vinto il titolo nazionale Csi nel 2021, a Grosseto.

Mercoledì, 13 settembre 2023