Terralba

Interventi dei carabinieri per due movimentati episodi durante la notte



Due persone sono state arrestate questa notte a Terralba, nel corso di due distinti interventi dei carabinieri della stazione locale e della sezione radiomobile di Oristano.

Una donna di 50 anni è finita in manette per furto aggravato; un uomo di 42 anni per violenza e minaccia aggravate dall’uso di armi. Sono entrambi residenti a Terralba e già noti alle forze dell’ordine.

La donna è stata sorpresa all’interno di una abitazione. È stato lo stesso proprietario a chiamare i carabinieri quando, di ritorno da una serata con amici, si è accorto della presenza della donna, che ha tentato di fuggire senza riuscirci.

All’arrivo dei militari la cinquantenne è stata perquisita ed è stata trovata in possesso di 1.200 euro in contanti. Il padrone di casa ha riferito che aveva lasciato quei soldi all’interno di un borsello. La somma è stata subito restituita al proprietario.

Intorno alle 4 del mattino invece la seconda richiesta di intervento ai militari è stata fatta da una donna, che raccontava di aver subito pesanti minacce dal proprio vicino di casa.

I militari sono giunti subito sul posto, perché avevano appena accompagnato agli arresti domiciliari la donna bloccata per il furto, che abita nella stessa zona.

Rintracciato a casa, l’uomo accusato dalla vicina è andato in escandescenze durante l’identificazione, ha impugnato una mannaia e ha minacciato non solo i carabinieri ma anche la propria convivente. Dopo essere stato immobilizzato è stato tratto in arresto.

Il pubblico ministero di turno in Procura ha disposto per la donna gli arresti domiciliari presso la propria abitazione e per l’uomo il trasferimento nel carcere di Massama. Per entrambi l’udienza di convalida è fissata per oggi.

Lunedì, 30 maggio 2022