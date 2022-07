Oristano

Operazione della Squadra mobile di polizia. Le indagini portano a Buddusò

Un arresto e due denunce al termine di un’operazione della Squadra mobile di Oristano che ha fatto luce su un furto messo a segno in città, ma che potrebbe portare anche a ulteriori e inattesi sviluppi. Gli agenti della Terza sezione della Mobile, diretti dal vice questore aggiunto Samuele Cabizzosu, sono arrivati sino a Buddusò dove hanno tratto in arresto un uomo, già noto alle forze dell’ordine.

Durante la perquisizione nella sua auto è stata ritrovata una pistola Beretta col numero di matricola abrasa e col colpo in canna. Quest’ultimo particolare soprattutto ha attirato l’attenzione degli investigatori che ora stanno verificando il possibile uso dell’arma in altri episodi criminosi.

L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere sassarese di Bancali. Risponderà di detenzione di arma clandestina e di furto in appartamento. Denunciati per furto in appartamento anche altri due uomini, anche loro di Buddusò.

I tre, secondo, la polizia sono i responsabili di un furto messo a segno a gennaio scorso nel quartiere di San Nicola, a Oristano, ai danni di una pensionata di 92 anni. Le furono rubati circa 2000 euro in contanti che conservava all’interno di un armadio della camera da letto.

Uno dei tre indagati avrebbe distratto la donna chiedendo informazioni sulla disponibilità di terreni in vendita nei paraggi, mentre gli altri due avrebbero sottratto il denaro senza farsi notare, tanto che la pensionata solo successivamente si era accorta del furto.

Gli uomini della Squadra mobile sono riusciti ad arrivare ai tre indagati di Buddusò grazie ad alcune immagini registrate da sistemi di video sorveglianza e ai tracciati dei loro telefoni cellulari.

Lo scorso anno la squadra Mobile della Questura di Oristano, su disposizione dellaProcura della Repubblica di oristano, aveva a eseguito altre tre misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti uomini di Buddusò, resisi responsabili di alcuni furti in appartamento perpetrati ai danni di anziani. In quelle occasioni la scusa utilizzata per carpire la fiducia delle povere vittime fu quella della vendita di forme di formaggio e di legna.

Venerdì, 29 luglio 2022