Furto di sacchi di pellet da “Bricofer”, due arresti a Iglesias.

Stanotte a Iglesias, i carabinieri del Radiomobile hanno tratto in arresto per furto aggravato in concorso un 42enne e un 47enne, entrambi del luogo, disoccupati e con precedenti. I due avevano appena sottratto dal centro commerciale Bricofer di via Cattaneo 15 sacchi di pellet per un valore di 150 euro. Catturati dai carabinieri con la refurtiva ancora nella loro disponibilità non hanno opposto resistenza. Sono stati trovati in possesso anche degli arnesi atti allo scasso che sono stati utilizzati durante il colpo e che sono stati sottoposti a sequestro probatorio penale. La refurtiva è stata immediatamente restituita ai gestori del punto vendita. I due hanno trascorso la notte nelle camere di sicurezza della Compagnia di Iglesias.