Furto di oggetti d’oro a Castiadas, il ladro individuato anni dopo grazie alle tracce ematiche.

I carabinieri di Castiadas hanno denunciato in stato di libertà per furto in abitazione un 52enne di Quartu Sant’Elena, disoccupato e con diverse pregresse esperienze giudiziarie. I fatti risalgono al giugno 2016, quando il Posto Fisso stagionale dei Carabinieri di Costa Rei aveva ricevuto una denuncia da parte di un pensionato settantacinquenne, milanese. L’anziano aveva presentato una querela per il furto di un orologio e di una catenina d’oro con ciondolo, per un valore di circa 1000 euro, avvenuto all’interno della propria abitazione estiva. Durante il sopralluogo, eseguito nell’immediatezza della denuncia dai militari dell’Arma, erano state rinvenute delle tracce ematiche su un lenzuolo della camera da letto. Il reperto era stato inviato per le analisi biologiche ai laboratori del RIS Carabinieri di Cagliari. Quel profilo genetico non aveva allora trovato riscontri presso la banca dati nazionale. Il DNA allora descritto ha trovato ora corrispondenza con una persona, quella del denunciato, a seguito di un recente inserimento dello stesso in banca dati per un ulteriore evento.