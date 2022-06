Furto di foraggio a Villasor, allevatore denunciato dai carabinieri

Ieri a Villasor, i carabinieri della locale Stazione, in concorso con i colleghi di Serramanna, hanno denunciato per ricettazione un cinquantenne del luogo, allevatore, già gravato da precedenti denunce. Le indagini sono scaturite da una denuncia di furto relativa a circa 50 balle di foraggio, avvenuto a più riprese nella scorsa settimana in un terreno agricolo aperto, situato in località “Mori Santu Aingiu”. Il proprietario del fieno, un 48enne di Villasor, ha riconosciuto quattro delle balle di foraggio sottratte, che gli sono state restituite dai carabinieri che hanno documentato tutto quanto accaduto, affinché la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari possa procedere.