Furto di fieno a Sardara, denunciato un allevatore.

Ieri a Sardara, a conclusione di un indagine intrapresa dopo la querela presentata da una cinquantenne, commerciante, i carabinieri hanno denunciato per furto e invasione di terreni o edifici un allevatore trentacinquenne. L’uomo, nel mese di agosto scorso, aveva invaso il terreno di proprietà della querelante, falciando e imballando il fieno in tal modo ricavato. Successivamente le rotoballe ottenute erano state portate via e collocate in un luogo di pertinenza del denunciato.