Furto di energia elettrica, allevatore denunciato a Quartu.

E’ avvenuto ieri a Quartu Sant’Elena. I carabinieri della Stazione locale, unitamente ai colleghi di Burcei, della Sezione Operativa della Compagnia cittadina, ai militari del NAS di Cagliari e col supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna di Abbasanta, con l’impiego di un’unità cinofila antidroga e anti esplosivo del Nucleo Cinofili di Cagliari, hanno denunciato per furto di energia elettrica un 44enne residente a Quartu, allevatore, noto alle forze dell’ordine. Durante le operazioni di verifica i carabinieri hanno notato un allaccio abusivo alla corrente elettrica tramite un rudimentale bypass, realizzato su un palo della luce pubblica. In tal modo l’uomo si è garantito a titolo gratuito corrente elettrica sia per la propria abitazione che per i macchinari di lavoro, mungitrice ed altro, in barba ad ogni possibile temuto rincaro dei costi dell’energia.