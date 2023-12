Furto di cosmetici in farmacia, una denuncia a Villasimius.

Dopo gli accertamenti intrapresi a seguito di una querela presentata da un farmacista, i carabinieri di Villasimius hanno denunciato ieri in stato di libertà per furto aggravato un quarantenne del luogo, disoccupato e molto noto alle forze dell’ordine. Il denunciato risulta essere l’autore del furto perpetrato il 23 novembre scorso presso la farmacia di via Bixio, nel quale venne sottratta una borsa contenente vari cosmetici della “Filorga”, per un valore complessivo di oltre cento euro. I militari sono giunti all’identificazione dell’uomo attraverso la visione e l’analisi dei filmati registrati dall’impianto di videosorveglianza dell’esercizio pubblico.