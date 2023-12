Furto di cosmetici da “Maury’s” a Cagliari, denunciato un giovane di Onifai.

Cagliari, denunciato nel corso della serata di ieri per tentato furto aggravato un venticinquenne di Onifai, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. Dopo aver gironzolato all’interno dell’esercizio commerciale Maury’s di viale Monastir, il giovane si è impossessato di prodotti cosmetici per un valore complessivo di oltre 100 euro, infilandoli nel proprio giubbotto. Gli addetti alla sorveglianza lo hanno però seguito, per movimenti elusivi che sono apparsi da subito sospetti. Hanno dunque atteso che varcasse la barriera delle casse, dalla corsia dedicata a chi non compie acquisti, per poterlo bloccare. Nel frattempo hanno anche chiamato i carabinieri che sono intervenuti all’uscita del centro commerciale, hanno identificato l’uomo e lo hanno denunciato. La refurtiva è stata immediatamente restituita al gestore del punto vendita.