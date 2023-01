Furto di capi di abbigliamento da “Oviesse” a Cagliari, denunciato un 42enne di Sestu.

Ieri, a Cagliari, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato per furto aggravato un 42enne di Sestu, ben noto per vicende pregresse. Alle 10, 45 circa l’uomo si è introdotto all’interno dell’esercizio commerciale “Oviesse” dove si è impossessato di vari campi di vestiario per un importo complessivo di circa 170 euro. Ha poi tentato di allontanarsi superando l’uscita senza transitare dalla barriera delle casse. Bloccato dal personale addetto alla sicurezza è stato poi subito preso in consegna dei militari, intervenuti su richiesta della centrale operativa di via Nuoro che ha ricevuto la segnalazione da parte dei gestori del punto vendita. La refurtiva è stata immediatamente recuperata all’esterno del centro commerciale e restituita.

