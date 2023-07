Furto di assegni, calici in oro e argento dalla Chiesa di S.Massimiliano Kolbe a Selargius: c’è una denuncia.

I carabinieri hanno denunciato ieri a Selargius per furto e ricettazione un 55enne noto alle forze dell’ordine. L’uomo aveva incassato nella giornata di ieri due assegni e stava tentando di incassarne un terzo presso un istituto bancario di Selargius. Gli assegni erano stati rubati nello scorso fine settimana nella canonica della locale parrocchia, ai danni del parroco che si era accorto del furto soltanto nel corso della domenica successiva. Gli autori erano riusciti a introdursi all’interno dell’abitazione mediante chiavi di accesso sottratte in precedenza dalla Chiesa di San Massimiliano Kolbe ed erano riusciti a portar via anche alcuni oggetti religiosi tra cui tre calici in oro e un calice in legno.