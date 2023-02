Furto di abbigliamento al centro “Le Vele” a Quartucciu, arrestato un algerino diciottenne.

E’ accaduto ieri sera a Selargius. I carabinieri hanno tratto in arresto per furto aggravato un algerino diciottenne, attualmente domiciliato presso il CAS di Villanovaforru. Il richiedente asilo, attorno alle ore 18:30, dopo aver spaccato con arnesi da scasso i dispositivi antitaccheggio di diversi capi di abbigliamento per un valore complessivo di 450euro e averli occultanti all’interno del proprio giubbotto, si è avviato verso l’uscita senza acquisti, superando la barriera delle casse. A questo punto è stato bloccato dal personale di vigilanza del centro commerciale “Le Vele” di Quartucciu che si è insospettito. Nel frattempo, a seguito di una chiamata al 112, è giunta sul posto la pattuglia dell’Arma inviata dalla centrale operativa di Quartu Sant’Elena che ha recuperato la refurtiva, l’ha restituita al gestore del punto vendita e ha condotto il maghrebino in caserma. In serata poi l’arrestato è stato condotto presso il CAS di Villanovaforru dove è rimasto agli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo.