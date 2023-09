Furto dagli scaffali della farmacia, ladro identificato grazie alle telecamere

Cronaca Un uomo è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri

Foto d'archivio

Quartu Sant’Elena

Denunciato dai carabinieri

Un disoccupato dovrà difendersi dall’accusa di aver rubato prodotti da banco da una farmacia, per un importo complessivo di 314 euro. Ha 39 anni, è di Quartu Sant’Elena e contro di lui ci sono le immagini del sistema di videosorveglianza interno.

I carabinieri hanno deferito l’uomo in stato di libertà per furto aggravato. A rivolgersi ai militari era stata la titolare della farmacia Lostia, in via Danimarca a Quartu.

Il disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, è stato riconosciuto senza difficoltà dai carabinieri, una volta ricevuto il video con le immagini registrate nella farmacia.

Il furto risale a due giorni fa.

Venerdì, 1 settembre 2023

