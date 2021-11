L'opera, del valore di alcune migliaia di ero, era in una busta tra i sedili anteriori

CAGLIARI. Un attimo di distrazione è costato a un medico cagliaritano la perdita di una preziosa opera dell’artista di Ulassai, Maria Lai, del valore di 5mila euro: il professionista, Paolo Porcella, ha lasciato il quadro, un 21X30 con cornice chiara, all’interno della propria auto in sosta vicino a via Bottego. L’opera era contenuta in una busta, che un ladro è riuscito ad agguantare nei pochi minuti in cui il medico si è allontanato dalla vettura per incontrare una persona. Un furto fulmineo quanto casuale: è impossibile che il topo d’auto sapesse cosa contenesse la busta, chissà se è stato in grado di capirlo quando l’ha aperta ed è saltato fuori in quadro della grande artista ogliastrina. Comunque sia, quando Porcella è tornato si è accorto di aver dimenticato di chiudere gli sportelli e subito gli è venuto in mente di controllare se la busta, un regalo ricevuto poche ore prima da un amico, fosse ancora al suo posto: sparito. Dopo qualche attimo di disperazione, al medico non è rimasto altro che recarsi alla sede più vicina dei carabinieri per denunciare il furto.

