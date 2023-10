Furto da “MD” a Quartu, le telecamere incastrano due uomini.

I carabinieri di Quartu, al termine di una serie di accertamenti intrapresi dopo una querela presentata da un imprenditore 39enne, responsabile del punto vendita “MD” di via Paganini, hanno denunciato per furto aggravato due uomini, ben noti alle forze dell’ordine. Si tratta di un 31enne e di un 33enne del luogo, entrambi disoccupati. Il secondo era anche in atto sottoposto all’obbligo di firma presso la Stazione dei Carabinieri. Nella tarda mattinata di ieri i due hanno sottratto derrate alimentari all’interno del punto vendita e, invece che pagare alla barriera delle casse, sono usciti da una porta di servizio interna. I militari sono arrivati alla loro identificazione attraverso l’esame delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza.