Furto da Eurospin a Villasor, il Dna incastra un 44enne di Decimoputzu.

Il 18 marzo, a Villasor, i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato e ricettazione un 44enne di Decimoputzu, disoccupato, con pregiudizi di polizia. Le attività hanno avuto origine il 21 aprile dello scorso anno, quando nelle primissime ore della notte, ignoti hanno utilizzato una Fiat Punto (risultata poi rubata a Elmas) come ariete, per sfondare una porta di sicurezza del supermercato EUROSPIN in via Libertà. Gli ignoti hanno causato ingenti danni, riuscendo ad entrare nell’esercizio commerciale e a impadronirsi di un televisore.

I Carabinieri hanno successivamente rinvenuto abbandonata in località S’Isca, l’auto utilizzata e, al suo interno, anche una siringa usata che hanno sequestrato. Dallo sviluppo dei conseguenti accertamenti tecnico biologici sul Dna effettuati dal Raggruppamento Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Cagliari, sulla siringa e all’interno dell’auto, sono stati ottenuti degli elementi di riscontro che hanno reso possibile individuare il 44enne quale responsabile dell’evento delittuoso.