Furti ripetuti in una focacceria, 23enne denunciato a Selargius.

Stamattina a Selargius i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace hanno denunciato per furto aggravato un ventitreenne originario del capoluogo, disoccupato, molto noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie. L’attività investigativa è stata supportata da un ottimo sistema di videosorveglianza che ha permesso ai militari di individuare tramite molte immagini il giovane quale autore dei furti perpetrati in data 15 e 16 agosto 2022 in via Liguria n 100, all’interno del punto vendita “La piccola focacceria”. In entrambe le circostanze il denunciato, introdottosi in orario di chiusura nell’esercizio pubblico previa forzatura di una finestra, si era impossessato della somma complessiva di 200 euro e di due palmari. Il 25 agosto successivo ha poi tentato ancora di introdursi nella medesima attività commerciale senza riuscirvi, a seguito del rafforzamento delle difese degli ingressi.

