Furti notturni in bar e pizzerie, denunciati due giovani scoperti dai carabinieri

Cagliari

Il grave episodio era avvenuto a Capoterra

Avevano messo a segno un vero e proprio raid, rubando nottetempo in diversi esercizi pubblici, ma dopo due settimane sono stati individuati e denunciati alla Procura. Si tratta di due giovani, un ventitreenne e una diciannovenne, il primo di Nughedu San Nicolò e la seconda di Domusnovas, entrambi con precedenti vicende giudiziarie.

Sarebbero loro gli autori dei furti perpetrati a Capoterra nella nottata del 7 marzo scorso, ai danni del titolare del bar Kalendes di via Amendola, della titolare del Bar Caffetteria del Corso di via Brigata Sassari, del titolare della pizzeria Arte e Sapori di corso Gramsci e del titolare del Bar Parodo e &. di via Lampedusa. Le incursioni di quella notte avevano generato un notevole allarme sociale.

I carabinieri della stazione di Capoterra li hanno individuati grazie anche alla visione di molte immagini registrate da vari sistemi di video sorveglianza e da dichiarazioni testimoniali. Da qui la denuncia alla Procura di Cagliari per furto aggravato e continuato in concorso.

Giovedì, 23 marzo 2023