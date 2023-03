Furti nella sede Enel a Selargius, denunciati operaio infedele e la sua compagna.

I carabinieri hanno denunciato ieri a Selargius per danneggiamento a seguito di incendio e furto aggravato, nonché per ricettazione, un ventitreenne operaio dell’Enel di Assemini, incensurato, e una ventiquattrenne originaria di Isili, senza fissa dimora, disoccupata, nota alle forze dell’ordine. I militari, grazie all’esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e ad alcuni testimoni, hanno raccolto nei confronti dei due inequivocabili elementi di colpevolezza. Il 23enne sarebbe l’autore del furto aggravato dal danneggiamento tramite incendio di un furgone rubato all’interno degli stabilimenti dell’Enel in località Pill’e Matta. Successive verifiche hanno consentito ai carabinieri di verificare come la donna avesse invece posto in vendita su siti internet specializzati alcuni monitor asportati all’interno della sede dell’Enel, gli stessi che erano stati rubati dal compagno che probabilmente si è giocato così il posto di lavoro.