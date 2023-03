Furti in serie nei parcheggi a pagamento di Oristano, scoperta la banda: minorenne in carcere e due denunciati

Oristano

Operazione della Squadra mobile

Sono stati identificati e raggiunti da un provvedimento cautelare i responsabili dei furti con scasso messi a segno in serie tra gennaio e febbraio ai danni delle casse automatiche della società The Park, che gestisce ad Oristano i parcheggi a pagamento.

La Procura della Repubblica di Oristano ha emesso i provvedimenti cautelari nei confronti di un minorenne di 16 anni, rinchiuso nel carcere minorile di Quartucciu, e di due maggiorenni per i quali è scattata la denuncia e l’obbligo di firma.

Tutti e tre sono residenti a Oristano nel quartiere di San Paolo.

Secondo gli inquirenti sono gli autori di ben sette furti. L’ultimo lo scorso 23 febbraio, quando era stata presa di mira la cassa automatica del parcheggio seminterrato di via Carducci. Qui avevano svaligiato la cassa per ben tre volte. Altre due volte, invece, nel parcheggio di vico Verdi ed altre due in quello di via Mariano IV.

Ad incastrare i tre le immagini registrate dagli impianti di video sorveglianza installati nei parcheggi, sulle quali hanno a lungo lavorato gli uomini della Squadra mobile della questura di Oristano.

Mercoledì, 8 marzo 2023

Fonte: Link Oristano