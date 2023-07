Furti in abitazione a Villasor, due ladri identificati grazie alle telecamere di sorveglianza.

Il 9 luglio, a Selargius e Quartucciu, i Carabinieri della Stazione di Villasor collaborati da quelli di Selargius, a conclusione delle indagini afferenti due diversi furti in abitazione perpetrati l’1 e il 9 giugno a Villasor, hanno denunciato, in concorso tra loro, un 43enne di Quartucciu, sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, e un 52enne residente a Cagliari, entrambi, pregiudicati. L’identificazione dei due ladri è stata possibile grazie alle dichiarazioni rese da alcuni testimoni e dalla visione di alcuni impianti di videosorveglianza. Durante l’esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari nei confronti del 43enne, è stata eseguita una perquisizione domiciliare nella sua abitazione all’esito della quale sono stati rinvenuti i capi di abbigliamento utilizzati dall’uomo durante i furti e anche parte della refurtiva.

Sempre nello stesso contesto sono stati rinvenuti 20 gr. di marijuana e 2 gr. di hashish; in merito a questi ultimi rinvenimenti, il 32enne è stato denunciato per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, l’uomo, arrestato in forza dell’ordine di carcerazione, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta.