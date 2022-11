Furti di sabbia e ciottoli, Polizia sequestra 72 kg in estate - Sardegna

Oltre 72 chili fra sabbia e ciottoli e circa 2 kg di conchiglie, portati via dalle spiagge dell'Isola, sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato durante la stagione estiva in porti e aeroporti ai turisti che lasciavano la Sardegna.

A causa del bel tempo la stagione turistica si è protratta fino ad alcune settimane fa e la Polizia ha incentivato i controlli negli scali sardi per prevenire e contrastare il fenomeno del "furto di sabbia e conchiglie" dalle spiagge.

La Polizia di Frontiera ha effettuato i sequestri soprattutto a passeggeri stranieri, che tentavano di partire con il prezioso ' souvenir' nascosto tra i bagagli.

I litorali più depredati sono stati quelli del Sulcis Iglesiente e dell'Oristanese e durante la stagione estiva sono stati elevati 56 verbali, per un totale di 56.560 euro di sanzioni.

Tutto il materiale sottoposto a sequestro amministrativo è stato messo a disposizione della Guardia Forestale.

Fonte: Ansa Sardegna