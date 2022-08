Terralba

Il Consorzio contro gli abusivi: “Fanno razzia”

Il Consorzio pesca di Marceddi minaccia di chiudere il ponte al traffico automobilistico se le autorità non interverranno per bloccare i furti all’interno della omonima peschiera. A lanciare la provocazione è stato questa mattina il presidente del Consorzio Antonio Loi, stanco delle continue ruberie all’interno del compendio ittico.

“Con grande preoccupazione, per l’ennesima volta”, dice Antonio Loi, “il Consorzio fa appello a tutte le forze dell’ordine affinché intervengano al più presto, lungo il ponte della terza peschiera, perché nonostante i controlli dei soci si rischia ogni giorno una possibile rissa. Dobbiamo dire infatti la prepotenza vuole prevalere su chi paga la concessione”.

Nonostante il divieto di pesca, ogni giorno e ogni notte, decine di pescatori abusivi pescano a strascico e fanno razzia di cozze, mettendo a rischio l’attività legale dei soci.

“Ma se qualche persona, come è già accaduto, cade all’interno delle paratie prosegue Antonio Loi, “su chi cade la responsabilità? Sul presidente? Arrivati a questo punto, se non veniamo ascoltati dalle autorità, chiudiamo il ponte, in modo tale da non fare passare più persone e di conseguenza si evita che qualcuno si faccia male. Confido nelle autorità al fine di intervenire per garantire il rispetto e il bene di tutti”.

Come si evince dal tono e dalla preoccupazioni del presidente del Consorzio la situazione nel compendio di Marceddi è decisamente preoccupante. Va ricordato che la reazione dei soci è legata non solo ai continui furti, ma anche agli attentati e ai danneggiamenti subiti dalla peschiera. Le forze dell’ordine, come ha più volte ammesso Antonio Loi, conoscerebbero i responsabili dei furti. Nonostante le denunce queste persone continuerebbero a rubare mettendo a dura prova la pazienza dei soci.

Venerdì, 26 agosto 2022