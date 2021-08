Furtei, investe un cane con la moto: ferito un centauro, morto l’animale

Ieri a Furtei i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sanluri, a seguito di una segnalazione pervenuta sull’utenza 112, sono intervenuti in via Vittorio Emanuele III a seguito di un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto un motociclo Harley Davidson, di proprietà e condotto da un 58enne di Guasila, impiegato, incensurato. Dai primi accertamenti svolti, i militari hanno appurato che alle ore 21 circa l’uomo, nel percorrere a bordo del proprio motoveicolo quella strada, ha investito un cane meticcio di taglia media, perdendo conseguentemente il controllo del mezzo e rovinando a terra. L’uomo è stato trasportato a mezzo ambulanza del “118” presso il pronto soccorso dell’Ospedale di San Gavino Monreale, in codice giallo. Il veterinario della competente ATS di Sanluri ha constatato il decesso dell’animale privo di microchip, la cui carcassa è stata affidata a una ditta specializzata per lo smaltimento. Sono stati riscontrati danni vari al motociclo che è risultato essere comunque marciante, è stato recuperato dalla sede stradale e affidato a persone di fiducia del proprietario. I documenti di guida e circolazione del motociclista sono risultati essere regolari. La viabilità è stata quasi immediatamente ripristinata.

