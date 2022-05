Ieri a Furtei, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di una serie di accertamenti esperiti in relazione a una denuncia querela ricevuta, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, un trentanovenne napoletano, residente a Sant’Anastasia (NA), con precedenti denunce a carico. I militari operanti hanno ricostruito chiari indizi di reità a carico del giovane che, nei mesi scorsi in modo fraudolento, aveva pubblicizzato la vendita di una macchina industriale “pressatrice multistrato” sul noto sito web commerciale “Marketplace Facebook”, facendosi accreditare su una carta prepagata Postepay, che è poi risultata essere a lui riferibile, l’importo di €420 dal querelante, a titolo di anticipo per poter avviare la transazione. A questo punto si era appropriato del denaro senza dare seguito alla spedizione della merce, rendendosi altresì irreperibile. I militari sono arrivati a lui tramite la ricostruzione del flusso del denaro posto in essere con la collaborazione dei colleghi dell’Arma partenopea e dell’Istituto di credito interessato.

