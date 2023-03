Furtei, 80enne al volante ha un malore e falcia due donne: tutti ricoverati in codice rosso

Grave incidente in pieno centro a Furtei, in via Roma. Un ottantenne di Furtei al volante di una Peugeot 206 ha avuto un malore improvviso ed è uscito fuori strada, andando a sbattere contro il muro dell’ufficio postale e falciando due donne che si trovavano sul marciapiede. Si tratta di una cinquantottenne di Segariu, residente a Serramanna, commerciante, e di una 46enne casalinga del luogo. Le donne sono state trasportate a sirene spiegate, in codice rosso, all’ospedale di San Gavino Monreale: hanno vari traumi, le loro condizioni di salute sono gravi ma non si trovano, fortunatamente, in pericolo di vita. Lo stesso pensionato è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Oristano. La documentazione di guida e di circolazione dell’auto, come hanno appurato i carabinieri, era in regola.