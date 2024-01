Federico Castello lascia Uomini e Donne. L’avvocato cagliaritano 46enne ha litigato con Tina Cipollari e, ancora prima, con Barbara, la “dama” con la quale non è riuscito a ottenere più di una uscita a cena. Come già anticipato da Casteddu Online prima della pausa natalizia del dating show condotto da Maria de Filippi su Canale 5 (le prime puntate del 2024 erano state registrate sino a pochi giorni prima della Vigilia di Natale), Barbara ha rinfacciato a Federico di essere ancora nel parterre maschile del programma dopo il buco nell’acqua rimediato con lei. Lui si è difeso, indicando un’altra donna verso la quale provava interesse ma a quel punto è intervenuta Tina Cipollari: “Tu non devi parlarmi sopra”, le ha detto il cavaliere-avvocato sardo. Apriti cielo. Tina si è alzata e gli ha urlato di darsi “una calmata”. “Sembri la donna delle pulizie che deve controllare tutto”. E la Cipollari: “Sono fiera di sembrarlo, l’importante è che non sono te”.

Federico Castello ha continuato la lite: “Vai a sederti, patetica. Sei una donna patetica, sto parlando con Barbara e sei tu che attacchi le persone perché non riesci a essere critica, offendi”. Maria De Filippi ha difeso Federico, che a quel punto ha detto a Barbara: “Ora mi puoi corteggiare tu”. Lei, però, ha rifiutato e lui si è alzato, salutando tutti e annunciando l’abbandono del programma.