Furgone esce di strada e si ribalta, tragedia a Uta: addio a Elio Scalas di Assemini

Incidente mortale sulla provinciale 2: addio a Elio Scalas, classe 1982 di Assemini. Attorno alle sette di stamattina alcuni automobilisti mentre transitavano sulla SP2, nel comune di Uta, all’altezza della rotonda di Macchiareddu, hanno chiamato la centrale operativa dei Carabinieri, segnalando un’auto ribaltata fuori dalla sede stradale. Sono immediatamente intervenute le pattuglie dell’Arma delle stazioni di Siliqua e Vallermosa.

Secondo una prima ricostruzione l’incidente sarebbe avvenuto nel corso della notte: un Fiat Doblò è uscito dalla sede stradale, andando a travolgere il conducente, per cause ancora da accertare, che era uscito dal parabrezza mentre il mezzo si stava ribaltando. La vittima si chiama Elio Scalas di Assemini, classe 1982. Sono in corso i rilievi dei Carabinieri intervenuti, per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro autonomo.