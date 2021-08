Furgone centra in pieno una Fiat, pensionato 79enne gravissimo all’ospedale di Lanusei

Incidente stradale in tarda mattinata in località “Pelau” , agro di Jerzu.

Un furgone, per cause in corso di accertamento è andato a colpire una Fiat Panda. Ad avere le conseguenze più gravi è stato un 79 enne di Ulassai, conducente dell’utilitaria. L’uomo è stato estratto dall’abitacolo dai Vigili del fuoco di Lanusei e affidato al servizio sanitario del 118. Dopo le prime cure sul posto è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Lanusei.

Sul posto oltre alla squadra dei Vigili del Fuoco di Lanusei, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Jerzu e della stazione di Cardedu.